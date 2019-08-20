Названы самые шумные и самые тихие города России

Самые шумные города РФ расположены в Кемеровской и Московской областях, самые тихие - в Калининградской области и Краснодарском крае. Это следует из рейтинга одного из порталов по подбору жилья. Названы самые желанные для жизни российские города

Основу исследования составили результаты опроса более 90 тысяч человек в 200 городах. Участникам предложили оценить утверждение "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит" по шкале до 10 баллов, где 1 - полное согласие, а 10 - отрицание.

Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины. Так, в рейтинге самых тихих городов нашей необъятной Гурьевск получил оценку в 8,4 балла, Ейск - 7,9. Замкнул тройку лидеров Михайловск с 7,8 балла.

Самый низкий показатель рейтинга тишины (означающий высокий уровень шума в городе) у Киселевска Кемеровской области - 4,3 балла. Ленинск-Кузнецкий из этого же региона россияне оценили в 5,2 балла. На третьем месте Электросталь (Московская область) - 5,3 балла.