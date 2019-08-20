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Названы самые шумные и самые тихие города России

20 августа 2019, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Названы самые шумные и самые тихие города России

Самые шумные города РФ расположены в Кемеровской и Московской областях, самые тихие - в Калининградской области и Краснодарском крае. Это следует из рейтинга одного из порталов по подбору жилья. 

Названы самые желанные для жизни российские города

Названы самые желанные для жизни российские города

Основу исследования составили результаты опроса более 90 тысяч человек в 200 городах. Участникам предложили оценить утверждение "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит" по шкале до 10 баллов, где 1 - полное согласие, а 10 - отрицание.

Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины. Так, в рейтинге самых тихих городов нашей необъятной Гурьевск получил оценку в 8,4 балла, Ейск - 7,9. Замкнул тройку лидеров Михайловск с 7,8 балла.

Самый низкий показатель рейтинга тишины (означающий высокий уровень шума в городе) у Киселевска Кемеровской области - 4,3 балла. Ленинск-Кузнецкий из этого же региона россияне оценили в 5,2 балла. На третьем месте Электросталь (Московская область) - 5,3 балла.

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Белок в моче – не всегда заболевание

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Русские пришли!

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Молодой человек выстрелил в себя в гостях у друга

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//Общество

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//Шпионаж

«Железный занавес» для секретоносителей

«Железный занавес» для секретоносителей

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Хотят ли русские взаймы?

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И целого мира мало

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Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане справедливо жалуются на качество оказания услуг первичного звена здравоохранения. Глава государства поручил кабмину разработать эффективное решение выявленных проблем.

//Город М

Почём в булочную на такси?

Почём в булочную на такси?

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//Культура

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В Саранске мужчина пытался выбросить из окна свою дочь

В Саранске мужчина пытался выбросить из окна свою дочь

В Мордовии заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" в отношении жителя Саранска, проживающего с маленькой дочерью и ее матерью. Мужчина пытался выкинуть малышку в окно.

//Культура

Идеальная жена

Идеальная жена

Народная артистка России, ведущая актриса московского Театра имени Маяковского Евгения СИМОНОВА – в гостях у читателей «АН». Евгения пришли в кинематограф в 20 лет, и сразу запомнились в комедии Данелии «Афоня». В то время сыграть хотя бы в одном популярном фильме – значило быть известной всей стране

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Агония несокрушимого бастиона «сирийской революции»

Агония несокрушимого бастиона «сирийской революции»

В Сирии сейчас завершается крупным успехом начатая ещё с весны операция в Северной Хаме и Южном Идлибе. Так называемый «Латаминский выступ», занятый «зелёными» группировками террористов и «умеренных террористов», давно был занозой и у сирийского генштаба в Дамаске, и у штаба группировки войск ВС РФ на Хмеймиме.

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Разбойники «большой науки»

Разбойники «большой науки»

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Автопром как буревестник революции

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Апина показала красивую фигуру в платье с декольте в честь юбилея

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Авиаторы без пламенных моторов

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Зачем на МКС робот Федя?

Зачем на МКС робот Федя?

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На Западе вспомнили о ядерной зиме

На Западе вспомнили о ядерной зиме

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Знаете такой анекдот – Мойша жалуется: «Сарочка, в последнее время меня Гондурас беспокоит!» А Сара ему отвечает: «Если беспокоит, то почеши!» Еврейский юмор вполне уместен после недавнего высказывания министра иностранных дел С.В. Лаврова по поводу южно-курильских островов.

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