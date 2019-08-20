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Стартует акция по взысканию алиментов

20 августа 2019, 21:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Стартует акция по взысканию алиментов

В преддверии начала нового учебного года судебные приставы Краснодарского края проводят комплекс мероприятий, направленный на активизацию взыскания алиментов. Ежегодная акция «Собери ребенка в школу!» проводится уже не первый раз и состоит из нескольких частей.

26 августа в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю будет организована «горячая линия» по вопросам взыскания алиментов. Все интересующие вопросы стороны исполнительных производств, в рамках которых осуществляется взыскание денежных средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, могут задавать, позвонив с 9.00 до 18.00 по номеру телефона в г. Краснодаре (861) 267-27-44.

28 августа в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю объявлен День приёма граждан по вопросам взыскания алиментов. С 14-00 до 20-00 работники Управления будут оказывать всестороннюю юридическую помощь по вопросам, касающимся взыскания алиментов, а также иным вопросам, относящимся к компетенции Службы. Приём граждан будет проводиться в г. Краснодаре, по адресу: ул. Красная, 22. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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