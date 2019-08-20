В Краснодаре Суд вынес приговор мошеннице

В Прикубанском районном суде г. Краснодара оглашён приговор местной жительнице, обвиняемой в мошенничестве.

В 2018 году Терёшина В.В. была задержана сотрудниками ФСБ с поличным при получении денежных средств в размере 350 тыс. рублей от жителя г. Краснодара, якобы для дальнейшей передачи неустановленным сотрудникам правоохранительных органов за его увод от ответственности по уголовному делу о неправомерном завладении транспортным средством.

По данному факту на основании материалов, поступивших из органов ФСБ, следственными органами было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Суд признал Терёшину В.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначил наказание в виде 300 тыс. рублей штрафа. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.