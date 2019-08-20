ФАС оштрафовала телеканал CNN за звук

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ФАС.

Причиной штрафа стало то, что в эфире CNN ведомство зафиксировало ряд случаев, когда громкость фрагментов с трансляцией логотипа и информации о телеканале превышала уровень громкости прерываемой передачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ.

Напомним, по закону, уровень громкости при трансляции рекламы повышаться не должен, допустимое отклонение составляет не более 1,5 дБ. Однако своими действиями телеканал CNN фактически нарушил закон о рекламе, говорится в сообщении.