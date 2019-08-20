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Челябинский фонд «Сердце питбуля» спасает собак опасных пород

20 августа 2019, 18:15 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Челябинский фонд «Сердце питбуля» спасает собак опасных пород

На счету челябинского фонда защиты «Сердце питбуля» - сотни спасенных жизней собак опасных пород. Волонтеры помогают четвероногим пережить предательство и начать жить заново.

 

Видеосюжет о необычном фонде помощи подготовили сотрудники «Гранады ТВ». Фонд «Сердце питбуля» существует с 2014 года. Его основательницы - Валентина Соболева, Александра Николашина, Надежда Науменко и Валерия Потеряева помогают питбульерерам и американским стаффордширским терьерам. По их мнению, не существует собак опасных пород, есть плохие хозяева, которые не занимаются своими собаками, а в труднst минуты бросают их на произвол судьбы.

Фонд «Сердце питбуля» - один из немногих в России, где таких собак выхаживают, обучают и пытаются найти им новых хозяев. Сюда поступают собаки из других регионов России и даже из Турции. В этой стране запрещено держать собак таких пород, но не запрещено устраивать собачьи бои. После них собак уничтожают.

- В Турции содержание таких собак очень дорогое, их невозможно пристроить, дать объявление — это запрещено, - рассказывает Валентина Соболева, директор фонда помощи «Сердце питбуля». - Собаки из Турции приезжают очень хорошие, у них устойчивая психика. Мы точно знаем, что эти собаки не будут проблемными.

С собаками в фонде занимаются кинолог Сергей Малахов и Валерия Потеряева, одна из основательниц фонда, которая прошла обучение на тренера-дрессировщика.

- Слава у собак нашей породы не простая, каждому не объяснишь, что это собака-улыбака, - рассказывает Валерия. - Стаффы — это собаки-компаньоны, это отличные друзья и товарищи, с которыми можно весело проводить время.

 Новые хозяева должны заниматься с собакой с инструктором — эти условия прописаны в специальном договоре. К сожалению, иногда собаки возвращаются, но в фонде не унывают — новый хозяин обязательно найдется.

Узнать информацию о подопечных фонда можно по телефону 8-982-287-99-74. Подробнее о помощи фонду можно прочесть в официальной группе  - https://vk.com/pit_74

  

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