Как подготовиться к восхождению на Эльбрус

Эльбрус – излюбленное место фанатов красивых пейзажей, горного воздуха и путешествий. Чтобы насладиться невероятной атмосферой, ежегодно самую высокую точку Европы покоряют тысячи путешественников.

Корреспондент «Подмосковье сегодня» расспросил туристов из Подмосковья, уже побывавших на вершине, и выяснил, что нужно для того, чтобы покорить Эльбрус и к каким сложностям стоит готовиться.

Татьяна Колесникова несколько дней назад вернулась домой с восхождения. На вершину Эльбруса она поднималась вместе с гидом. Несмотря на сложности, периодически возникавшие во время недельного похода, положительных впечатлений у нее больше.

"Горы – это нереальный кайф! Мне понравилось абсолютно все: чистый воздух, которым хочется наполнить тело, атмосферные ужины, приготовленные на костре, ночное звездное небо и, конечно, пейзажи.

Восхождение далось не просто – в день группа шла по семь часов. В первый день я так устала, что хотела плюнуть на все. Но передумала, увидев в составе другой группы пожилых людей.

Они так бодро взбирались вверх, что мне стало стыдно! Бабушки с дедушками смеялись и улыбались. Это придало мне сил, и я зашагала дальше. Очень горжусь тем, что сумела себя перебороть!

На этом искушения не закончились. Мне жутко захотелось конфет, печенья и пряников, хорошо, в рюкзаке оказались пакетики фруктового сока. Это хоть немного спасло. Но когда добрались до вершины, все желания исчезли. Осталось только ощущение невероятного счастья".

Если Татьяна побывала на Эльбрусе в первый раз, то Ольга Иванова – шестой год подряд. В фитнес-центре, где она работает инструктором, к ней обратился мужчина с просьбой подготовить его к восхождению на гору. Спустя какое-то время он прислал Ольге эсэмэску с покоренного Эльбруса. Получив послание, девушка решила, что и ей не слабо подняться на вершину.

В горы Ольга влюбилась с первого взгляда – понравилась атмосфера спокойствия и отсутствие мобильной связи. Лазанье по соцсетям она заменяет чтением любимых книг. Изучив с 2014 года стратовулкан вдоль и поперек, Иванова решила организовать собственные экскурсии. Каждое лето она размещает в интернете объявление с предложением ко всем желающим присоединиться к ней.

Перед подъемом на Эльбрус (а это высота свыше 5600 м) обязательно пройти медицинский осмотр. Он покажет, позволяет ли здоровье совершить такое путешествие.

"Если захотели в поход, возьмитесь за свое тело. Необходимы кардионагрузки – бег, катание на велосипеде и лыжах, плавание и интенсивная ходьба. Чтобы не чувствовать усталости при восхождении, потребуется полгода усердных тренировок. Заниматься нужно два-три раза в неделю.

Пожилые люди, естественно, тоже могут штурмовать Эльбрус. Если при этом они находятся в хорошей физической форме и не имеют противопоказаний. С собой рекомендую взять вместительный горный рюкзак, палатку, легкий спальник, туристическую пенку, средства гигиены, удобную одежду и обувь, – перечисляет Ольга. – Если в тур не включено питание, обязательно берите сладости, орехи и консервы" -- советует инструктор Ольга Иванова.