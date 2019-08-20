В Подмосковье вырос средний балл ЕГЭ по математике и английскому языку

Средний балл ЕГЭ по математике и английскому языку вырос в Подмосковье на несколько процентов.

Как пишет издание "Подмосковье сегодня", зампред областного правительства Ольга Забралова рассказала, что на семь с половиной баллов улучшился результат по математике, на 5,1 пункта вырос средний балл по английскому языку. Теперь средний балл по математике – 57,39, по английскому – 74,98.

«По сравнению с прошлым годом, благодаря нашим педагогам, мы (...) увеличили наши средние результаты по ЕГЭ», - рассказала Ольга Забралова.