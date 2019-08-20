Названы ключевые стратегии людей-манипуляторов

Зарубежные психологи представили 8 ключевых стратегий людей-манипуляторов. Распознать такого человека можно по чрезмерной лести и угрозам.

Как пишет издание "Актуальные новости", ключевым оружием таких людей является игра с чувствами окружающих, так как они постоянно пытаются заставить другого человека испытывать чувство вины. Психологи советуют в таких случаях проявлять твердость в своих убеждениях, чтобы случайно не попасть под влияние манипулятора.

Среди стратегий таких личностей и умение подавить самооценку. Чаще всего это касается жен, чьи мужья делают все возможное, чтобы их супруга сомневалась в себе.

Злодея-манипулятора можно распознать и по искаженности того, что ему говорят, он всегда старается вывести разговор в свою пользу.

Когда манипулятор находится рядом, о спокойствии не может быть и речи. «Жертва» начинает мучаться, возвращаться мыслями в прошлое. Для получения выгоды такие личности-манипуляторы нередко меняют стратегию, становясь очень обаятельными, делая бесконечные комплименты, усыпляющие бдительность, это также следует взять во внимание.

Когда такой человек чувствует сопротивление, то в ход уже начинают идти угрозы. Это одна из самых пагубных проблем в манипуляциях, с которой справиться очень сложно. Они являются умело доказывают свою искаженную правоту. В их словах часто встречаются термины: никогда, всегда, все, никто. И если они ошибаются и узнают об этом, то, не мучаясь, возлагают вину на других.

Понять, что человек находится в чей-то власти, поможет близкое окружение, которое видит ощутимые перемены в поведении, так как люди-манипуляторы делают «жертву» нервной, подавленной, нежелающей общаться даже с родными.