Празднование Дня города в этом году состоится 7 и 8 сентября

Москвичей пригласили принять участие в праздновании Дня города, которое в этом году состоится 7-8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума столичного правительства под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

«В этом году столица отметит свой 872-й День рождения. Празднование Дня города состоится 7 и 8 сентября. Во всех округах города пройдет более 250 праздничных программ. Программа празднования была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе «Активный гражданин». Всего проголосовали 353,8 тыс. человек. Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что центральной площадкой празднования Дня города станет ул. Тверская, которая традиционно станет пешеходной.

«Главной темой праздника на ул. Тверская станет юбилей ВДНХ, которой в этом году исполняется 80 лет. На ул. Тверская откроются четыре тематические площадки, посвященные главной выставке страны, общей площадью свыше 40 тыс. кв. м», - сообщается в материалах.

Кроме того, праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут на сотнях площадок по всему городу. Так, у храма Христа Спасителя, в парке «Кусково» и Государственном музее-заповеднике «Царицыно» состоятся концерты классической музыки; в Измайловском парке пройдет рок-фестиваль; в парке искусств «Музеон» будут организованы модные показы, театральные перформансы и творческие мастер-классы. На Цветном бульваре состоится благотворительный фестиваль «Добрая Москва» – ярмарка товаров, сделанных руками подопечных благотворительных фондов. На Арбате пройдет музыкально-поэтическая программа. В Екатерининском парке пройдут мероприятия всей семьи, в том числе мастер-классы по актерскому мастерству и хореографии.

«Традиционно в первый день празднования Дня города Москвы небо озарят праздничные фейерверки. 7 сентября в 21:00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта. На трех площадках в акватории Москвы-реки (Москворецкая, Лужнецкая, Коломенская набережные) зрителей ждут зрелищные фейерверки, запуск которых будет произведен с барж», - добавили в мэрии.

Также, 7 и 8 сентября музеи и выставочные залы, подведомственные департаменту культуры Москвы, будут работать бесплатно. Многие музеи проведут бесплатные пешеходные экскурсии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ.

Центральной площадкой празднования Дня города станет Тверская улица, которая по традиции вновь будет пешеходной. Главной темой праздника на Тверской станет юбилей ВДНХ, которой в этом году исполняется 80 лет. На Тверской откроются 4 тематические площадки, посвященные главной выставке страны, общей площадью свыше 40 тыс. кв.м.

1) "Рождение легенды" (Тверская улица, от Козицкого до Вознесенского переулка) – расскажет о первых годах существования выставки и о ее "визитных карточках".

Здесь установят арт-объекты в виде скульптуры "Рабочий и колхозница", арки Северного входа и фонтана "Золотой колос". Гости увидят иммерсивную постановку по мотивам фильма "Свинарка и пастух", снимавшегося на ВДНХ в 1941 г., и послушают музыку, звучавшую на выставке в 1954 г. Кроме того, можно будет послушать лекции по истории животноводства и растениеводства.

2) "Программа Возрождения" (Тверская улица, от Вознесенского переулка до д.7) – покажет, как восстанавливалась ВДНХ после долгих лет запустения.

Гости смогут сфотографироваться на фоне арт-объектов: арки и купола павильона "Космос", макета ракеты "Восток".

Артисты, чьи костюмы будет украшать пятилистный цветок – символ Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего на ВДНХ в 1957 г., пригласят гостей поучаствовать в танцевальных флешмобах.

3) "Место встречи" (Тверская улица, между д.7 и д.1) – познакомит с ВДНХ как любимым местом встреч для самых разных поколений.

Здесь откроется 8-метровый скалодром в виде культового и ныне утраченного павильона "Главхладпром". Перед посетителями выступят артисты в костюмах продавцов мороженого и пингвинов, т.к. на знаменитых советских рекламных плакатах "Покупайте мороженое "Главхладпрома" были изображены именно пингвины.

4) "Новая Эра" (улицы Охотный ряд и Моховая) – посвящена планам развития ВДНХ и ее современным модным пространствам, среди которых – "Москвариум", ландшафтный и веревочный парки, парк аттракционов. Площадку украсят арт-объекты в виде арки Главного входа и здания "Москвариума". Развлекать гостей станут актеры в костюмах роботов.

Как и в прошлые годы, в День города гостей ждет масштабная культурная программа: почти 100 концертов и спектаклей (порядка 20 из них поставлены специально для праздника на Тверской), 600 творческих мастер-классов и лекций, 200 тренировок с участием профессиональных спортсменов. Гости посмотрят балетные постановки и драматические спектакли. Для них выступят московские оркестры, популярные группы и исполнители в разных жанрах: от джаза до инди, от рока до эстрады. Проект "Золотая Маска" в городе" привезет на Тверскую лучшие постановки уличных театров России и зарубежья.

На сайте www.mos.ru можно найти более подробную информацию о праздновании Дня города и фестивале "Цветочный Джем".