Росимущество не смогло вернуть дачу Сердюкова государству

В Краснодарском крае состоялось заседание Арбитражного суда, который поставил точку в отношении дела о судьбе прибрежного участка земли близ города Анапы. На нём располагалась дача бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова.



В своё время территория была получена от муниципалитета для военного ведомства. После того как сделка состоялась, она привлекла внимание правоохранительных органов. В СМИ всплыло, что стоимость участка при продаже была занижена на сумму почти в 60 миллионов рублей. В дальнейшем участок был продан как непрофильный актив компании «Ситиинжиниринг».



Суд не смог вернуть дачный участок, так как Росимущество обратилось слишком поздно с исковым заявлением. Помимо этого суд не смог аннулировать договор о продаже «подведомственной компанией Сердюкова» участка, принадлежавшего Московскому округу ВВС, а также территории в посёлке Большой Утриш. Все сделки по фиктивной продаже земли Министерством обороны проводились по заниженной стоимости. Попытки правоохранительных органов провести следствие и привлечь военных к ответственности разваливались на начальной стадии.



