Знаменитое “Ласточкино гнездо» закрыли на целый год

Замок «Ласточкино гнездо», расположенный на Аврориной скале в поселке Гаспра, закрыли для посещения до следующего года, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Дворец-замок «Ласточкино гнездо». Там пояснили, что объект передается заказчику от Министерства культуры РК под реконструкцию.

«Замок закрыт для посещения. Однако доступ на его территорию и к зданию дворца останется свободным», – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2018 года крымский филиал Главгосэкспертизы одобрил проект реставрации замка «Ласточкино гнездо». На эти цели будет выделено 117,4 миллиона рублей. Работы планируют завершить в апреле 2020 года.

Проектом, одобренным экспертами, предусмотрена реставрация перемычек оконных и дверных проемов, цокольной части объемов входной зоны и башни, бучардированной поверхности стен первого этажа, выполненных из тесаного камня, поверхности каминной трубы, верхних поясов башни, пинаклей башенного и прямоугольного объемов, ряда зубцов прямоугольного объема входной зоны первого этажа и тыльной поверхности зубцов здания.

Кроме того, планируется отреставрировать исторические декоративные элементы фасадов на уровне первого этажа, выполненные из известняка, и поздние декоративные элементы фасадов, выполненные из бетона, а также бетонные ограждения террасы, декоративные элементы флюгеров и другие элементы здания.

Проектным решением предусмотрено архитектурно-художественное освещение объекта. В темное время суток также будет подсвечиваться скала.