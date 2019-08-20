Знаменитое “Ласточкино гнездо» закрыли на целый год
20 августа 2019, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]
Замок «Ласточкино гнездо», расположенный на Аврориной скале в поселке Гаспра, закрыли для посещения до следующего года, пишут «Аргументы недели-Крым».
Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Дворец-замок «Ласточкино гнездо». Там пояснили, что объект передается заказчику от Министерства культуры РК под реконструкцию.
«Замок закрыт для посещения. Однако доступ на его территорию и к зданию дворца останется свободным», – говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре 2018 года крымский филиал Главгосэкспертизы одобрил проект реставрации замка «Ласточкино гнездо». На эти цели будет выделено 117,4 миллиона рублей. Работы планируют завершить в апреле 2020 года.
Проектом, одобренным экспертами, предусмотрена реставрация перемычек оконных и дверных проемов, цокольной части объемов входной зоны и башни, бучардированной поверхности стен первого этажа, выполненных из тесаного камня, поверхности каминной трубы, верхних поясов башни, пинаклей башенного и прямоугольного объемов, ряда зубцов прямоугольного объема входной зоны первого этажа и тыльной поверхности зубцов здания.
Кроме того, планируется отреставрировать исторические декоративные элементы фасадов на уровне первого этажа, выполненные из известняка, и поздние декоративные элементы фасадов, выполненные из бетона, а также бетонные ограждения террасы, декоративные элементы флюгеров и другие элементы здания.
Проектным решением предусмотрено архитектурно-художественное освещение объекта. В темное время суток также будет подсвечиваться скала.