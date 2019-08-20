На Украине опять критикуют артистов, выступающих в России

Крымчанки, участницы дуэта AnnaMaria Анна и Мария ОПАНАСЮК подверглись в социальных сетях критике из-за намерения принять участие в музыкальном конкурсе «Новая волна», который последние годы проходит в городе Сочи, пишут «Аргументы недели-Крым».

Информация об их участии появилась на странице в Instagram, посвященной конкурсу «Евровидение».

«Дуэт AnnaMaria представит Украину на музыкальном конкурсе «Новая волна», который пройдет с 24 августа в России (Сочи). Поддержите девушек?» – говорится в сообщении.

Многие комментаторы оказались не рады этой новости. Одни удивились тому, что Украина принимает участие в российских конкурсах, другие назвали девушек «предательницами», а кто-то оказался не прочь поболеть за украинских участников, но предложил отправить на конкурс «кого-то посовременнее».

«Украина разве не перестала участвовать в «Новой волне» после того, как конкурс больше не проводят в Юрмале, а проводят в РФ? Смысл туда ехать и потом рассказывать о большой любви к стране?» – задается вопросом одна пользовательница Instagram.

«Пусть уже от России себя выставляют, раз им так петь хочется», – комментирует другая.

Однако на странице дуэта последовала более теплая реакция на новость о выступлении крымчанок в России. Многие поддержали певиц и пожелали им удачного выступления.

Напомним, певицы родом из Крыма подверглись критике во время отборочного этапа на «Евровидение-2019» в Украине. В интервью каналу ATR сестры ОПАНАСЮК не стали говорить о государственной принадлежности Крыма. Затем, когда они не ответили на тот же вопрос на сцене во время отбора на «Евровидение-2019», сидящая в жюри певица Джамала довела девушек до слез. На что сестры ответили, что чувствуют себя как при Советском Союзе в его худшие времена.