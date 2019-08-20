20 августа может стать самым теплым днем месяца в Москве

Вторник, 20 августа, может стать самым теплым днем в этом месяце в Москве. Соответствующую информацию сегодня утром предоставил журналистам сотрудник центра погоды "Фобос"Александр Синенков.

Предполагается, что днем воздух в столице прогреется до плюс 29 градусов по Цельсию. В столице ожидается переменная облачность, существенных осадков не будет. Синенков отметил, что вечером на западе и северо-западе Московской области могут пройти кратковременные дожди, передает РИА "Новости"

Эксперт уточнил, что до этого максимальное значение было зафиксировано 8 августа – тогда воздух прогрелся до плюс 25,5 градуса.