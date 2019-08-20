Узникам «китовой тюрьмы» паводок мешает обрести свободу в Хабаровском крае

Под угрозой срыва выпуск очередной партии касаток и белух из приморской «китовой тюрьмы». Пока в Хабаровском крае действует режим чрезвычайной ситуации, мормлеки не смогут обрести свободу.

Погодные условия встали на пути свободы четвертой партии морских обитателей, содержащихся в бухте Средняя. По плану перевозка косаток была назначена на 22 августа. Но в обоих регионах в этот день будет бушевать природа. В Приморском крае – шторм, а в Хабаровском – режим ЧС из-за паводковой ситуации.

- Перегрузка животных на баржу в порту Хабаровска может оказаться невозможной из-за новой волны паводка и высокого уровня Амура, - сообщают представители российского отделения «ГринПис».

Организация уверена, что и в условиях ухудшающейся погоды прозрачность выпуска должна быть на уровне предыдущего. «ГринПис» призвал ВНИРО продумать порядок приглашения к процедуре выпуска независимых ветеринаров и специалистов по поведению китообразных. Кроме того, организация просит повторно повести подсчет оставшихся белух при независимых наблюдателях.