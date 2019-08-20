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Узникам «китовой тюрьмы» паводок мешает обрести свободу в Хабаровском крае

20 августа 2019, 09:07 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Узникам «китовой тюрьмы» паводок мешает обрести свободу в Хабаровском крае

Под угрозой срыва выпуск очередной партии касаток и белух из приморской «китовой тюрьмы». Пока в Хабаровском крае действует режим чрезвычайной ситуации, мормлеки не смогут обрести свободу.

Погодные условия встали на пути свободы четвертой партии морских обитателей, содержащихся в бухте Средняя. По плану перевозка косаток была назначена на 22 августа. Но в обоих регионах в этот день будет бушевать природа. В Приморском крае – шторм, а в Хабаровском – режим ЧС из-за паводковой ситуации.

- Перегрузка животных на баржу в порту Хабаровска может оказаться невозможной из-за новой волны паводка и высокого уровня Амура, - сообщают представители российского отделения «ГринПис». 

Организация уверена, что и в условиях ухудшающейся погоды прозрачность выпуска должна быть на уровне предыдущего. «ГринПис» призвал ВНИРО продумать порядок приглашения к процедуре выпуска независимых ветеринаров и специалистов по поведению китообразных. Кроме того, организация просит повторно повести подсчет оставшихся белух при независимых наблюдателях.

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ИЛ

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Узникам «китовой тюрьмы» паводок мешает обрести свободу в Хабаровском крае

Узникам «китовой тюрьмы» паводок мешает обрести свободу в Хабаровском крае 09:07

Под угрозой срыва выпуск очередной партии касаток и белух из приморской «китовой тюрьмы». Пока в Хабаровском крае действует режим чрезвычайной ситуации, мормлеки не смогут обрести свободу. >>
Дети из лагеря в Хабаровском крае экстренно эвакуировали

Дети из лагеря в Хабаровском крае экстренно эвакуировали 19.08 15:52

Из детского оздоровительного лагеря «Дружина имени Бонивура» в Хабаровском районе 158 отдыхающих пришлось вывозить в экстренном порядке. Всему виной подъем уровня воды в реке Кия, который грозит размытием дороги. >>
Определена цена на «доступную рыбу» в Хабаровском крае

Определена цена на «доступную рыбу» в Хабаровском крае 19.08 14:41

Проект «Доступная рыба» стартует в Хабаровском крае до 25 августа. Определена цена, по которой будут продаваться лососевые. >>
Главный онколог страны прибыл в Хабаровск с рабочим визитом

Главный онколог страны прибыл в Хабаровск с рабочим визитом 19.08 13:46

В краевую столицу с рабочим визитом прибыл главный онкохирург России Иван Стилиди. В известным медиком встретился губернатор Сергей Фургал. >>
В Хабаровском крае спасатели эвакуируют подтопленцев

В Хабаровском крае спасатели эвакуируют подтопленцев 19.08 12:00

В населенных пунктах Хабаровского рая продолжается эвакуация местных жителей, пострадавших от подтопления. Наиболее сложная паводковая ситуация складывается в Хабаровском, Нанайском и Бикинском районах. >>
Впервые в Хабаровском крае все школы получили теплые туалеты

Впервые в Хабаровском крае все школы получили теплые туалеты 19.08 09:28

Регион на 100% завершил проект по обеспечению всех школ теплыми туалетами. Теперь такие туалеты имеются в учреждениях всех районах края, включая отдаленные поселки. >>

//новости партнеров

В Хабаровском крае начнется досрочное голосование

В Хабаровском крае начнется досрочное голосование 18.08 10:31

Досрочное голосование на участках в отдаленных районах Хабаровского края начнется 19 августа. По закону РФ поставить галочки в избирательных бюллетенях можно будет за 20 дней до официального дня выборов там, где участки расположены в труднодоступных местностях. >>
Дворы Хабаровска стремительно уходят под воду

Дворы Хабаровска стремительно уходят под воду 18.08 10:11

В Хабаровске число подтопленных домов увеличилось в десяток раз за последние сутки. Еще на момент 17 августа сообщалось, что вода добралась до четырёх домов краевой столицы. На сегодняшний день уровень Амура составляет 589 сантиметров. Теперь подтоплены уже 37 жилых дома. >>
Следователи разберутся, почему L-410 экстренно сел в Хабаровске

Следователи разберутся, почему L-410 экстренно сел в Хабаровске 18.08 10:10

Обстоятельства экстренной посадки самолета L-410, принадлежащего авиакомпании «Хабаровские авиалинии», проверят следственные органы Дальневосточного следственного управления. >>
Власти Хабаровского края назвали провокацией слухи о сбросах с Бурейской ГЭС

Власти Хабаровского края назвали провокацией слухи о сбросах с Бурейской ГЭС 17.08 10:25

В социальных сетях активно обсуждаются новые сбросы с Бурейской ГЭС в Хабаровском крае. Власти считают это вбросами и провокацией. >>
Разбалансировка управления: Фургал назвал причину крупного госдолга региона

Разбалансировка управления: Фургал назвал причину крупного госдолга региона 17.08 10:10

В настоящее время Хабаровский край имеет весьма немалый госдолг. Губернатор Сергей Фургал назвал причину, по которой его предшественник Вячеслав Шпорт оставил регион с 50-миллиардной задолженностью. >>
Загорелся двигатель: L-410 экстренно сел в Хабаровске

Загорелся двигатель: L-410 экстренно сел в Хабаровске 17.08 10:08

В Хабаровске совершил экстренную посадку самолет Let L-410 Turbolet авиакомпании «Хабаровские авиалинии». У самолета загорелся двигатель. >>

//Новости ADWILE

В Хабаровске считают, что обойти запрет на вывоз леса за рубеж будет несложно

В Хабаровске считают, что обойти запрет на вывоз леса за рубеж будет несложно 16.08 10:50

Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин заявил о том, что велика вероятность полного запрета на вывоз российского леса в Китай. Причиной тому – деятельность так называемых черных лесорубов. Но в Хабаровске считают, что полный запрет на деле может быть обойден. >>
В Хабаровском крае снова будут экономить на чиновниках

В Хабаровском крае снова будут экономить на чиновниках 16.08 10:48

Недавно назначенный зампредом правительства Хабаровского края Владимир Хлапов поведал о рабочих планах на ближайшее будущее. Он также, как и представивший его на должность губернатор, намерен экономить на чиновниках. >>
Хабаровчане назвали уровень справедливой зарплаты

Хабаровчане назвали уровень справедливой зарплаты 16.08 10:47

Среди россиян был поведен опрос, темой которого стала справедливая заработная плата. Как оказалось, у хабаровчан одни из самых высоких запросов на справедливость оплаты труда. >>
В Хабаровском крае лесовозам запретили ездить по исчезающей трассе

В Хабаровском крае лесовозам запретили ездить по исчезающей трассе 16.08 10:39

В Хабаровском крае введен запрет на передвижение лесовозов по Мухенской трассе. Распоряжение подписал губернатор. >>
В Хабаровском крае собираются побить рекорд по золотодобыче

В Хабаровском крае собираются побить рекорд по золотодобыче 16.08 08:46

Промышленные предприятия по добыче золота в Хабаровском крае намерены установить новый рекорд. По плану – достичь показателя в 24,9 тонны драгоценного металла до конца 2019 года. >>
Редкие фиолетовые грибы найдены под Хабаровском

Редкие фиолетовые грибы найдены под Хабаровском 15.08 16:13

В Хабаровском крае на границе с заповедником «Большехехцирский» были обнаружены необычные грибы яркого фиолетового цвета. >>

//Новости МирТесен

Режим ЧС введен в Хабаровском крае из-за вируса африканской чумы

Режим ЧС введен в Хабаровском крае из-за вируса африканской чумы 15.08 16:02

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение об установлении на территории региона режима чрезвычайной ситуации. Причина тому – африканская чума свиней, занесенная на Дальний Восток России предположительно из Китая. >>
В Хабаровском крае вводится сертификат дополнительного образования

В Хабаровском крае вводится сертификат дополнительного образования 15.08 14:10

Дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет в Хабаровском крае могут посещать кружки и секции, оплата которых может производиться с помощью специального сертификата дополнительного образования. >>
ФАС запретил медучреждениям Хабаровского края покупать капельницы из КНР

ФАС запретил медучреждениям Хабаровского края покупать капельницы из КНР 15.08 12:02

Одно из медицинских учреждений Хабаровского края не смогло приобрести капельницы. Больница должна была закупить трубки китайского производства, на покупку которых был наложен антимонопольный запрет. >>

//Новости партнеров

115 населенных пунктов в Хабаровском крае под угрозой затопления

115 населенных пунктов в Хабаровском крае под угрозой затопления 14.08 16:54

В Хабаровском крае на сегодняшний день вода угрожает 115 населенным пунктам. В зоне риска находятся 18,5 тысяч человек. >>
Хабаровский край потратит на ВЭФ рекордные 37 миллионов рублей

Хабаровский край потратит на ВЭФ рекордные 37 миллионов рублей 14.08 13:49

Самая дорогая экспозиция Восточного экономического форума за всю пятилетнюю историю мероприятия принадлежит Хабаровскому краю – это павильон, который регион представит в этом году. >>
Хабаровский край накрыла третья волна паводка

Хабаровский край накрыла третья волна паводка 14.08 13:33

Сильные ливни, не желающие покидать Хабаровский край, усложнили паводковую обстановку на реках Амур, Уссури, Бурея и Сугнгари. Третья волна дождевого паводка, подтопила уже два района – Хабаровский и Нанайский, а также сам краевой центр. >>

//Новости СМИ2

В Хабаровском крае промысловики обещают невысокие цены на рыбу

В Хабаровском крае промысловики обещают невысокие цены на рыбу 14.08 13:22

Несмотря на ограничения по вылову кеты и горбуши в период летней путины, промысловики Хабаровского края обещают поставить в торговые сети региона порядка 380 тонн рыбы. Цены обещают быть сниженными. >>
По тревоге подняли 2000 зенитчиков в Хабаровском крае

По тревоге подняли 2000 зенитчиков в Хабаровском крае 14.08 11:02

Командование Восточного военного округа проверило боевую готовность зенитчиков. Расчеты и боевая техника направлена на полигон в Бурятию. >>
Ирена Понарошку вступилась за мать насильственно привитой хабаровчанки

Ирена Понарошку вступилась за мать насильственно привитой хабаровчанки 13.08 14:33

В Хабаровске медики сделали прививку новорожденной девочке с помощью решения суда. Известная телеведущая и блогер Ирена Понарошку написала об инциденте в своем аккаунте в Instagram. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

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