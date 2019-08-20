ФАН 21 августа проведет онлайн-конференцию о Классификаторе СМИ

Появление Классификатора СМИ в России вызвало появление множества вопросов у граждан. Чтобы развеять все слухи и недопонимания, Федеральное агентство новостей 21 августа впервые за свою историю существования проведет онлайн-конференцию. На ней руководитель проекта Евгений Зубарев ответит на все интересующие вопросы о Классификаторе.

https://www.youtube.com/watch?v=ylmRLo9oorE

Стоит сказать, что появление данного списка СМИ взволновало и представителей русскоязычных редакций. Разделение изданий на пять больших категорий (иностранные, антироссийские, общественно-политические, государственные, патриотические) вызвало неоднозначную реакцию. ФАН готово публично объяснить свою позицию и ответить на все интересующие вопросы. В частности о том, почему в условиях информационной войны граждане РФ должны оценивать объективность изданий, которые они читают.

Более того, на Западе давно применяется подобный инструмент. Так, интернет-гиганты такие как Google, Facebook, Twitter не только маркируют неугодные им СМИ, но и могут ограничить к ним доступ. Чаще всего под этот прицел попадают российские издания.

«Сам факт информационной войны Запада против России не оспаривается даже прозападными наблюдателями: в Рунете активно работают десятки, если не сотни, порталов, на которых тиражируется ложная информация о России, фабрикуются фейковые репортажи и расследования, в которых россияне предстают в негативном свете, а их геополитические противники, напротив, показываются исключительно позитивно», — подчеркивает руководитель проекта ФАН.

Как правило, результатом подобной пропаганды является «расчеловечивание» образа россиян. В качестве примера Зубарев вспомнил фейк американских СМИ о наличии оружия у Ирака. Издания утверждали, что у страны имеется оружие массового поражения. После чего, на Ирак начались массовые информационные атаки, а позже на ее территорию вторглись военные силы НАТО. Таким же способом были атакованы Югославия, Ливия, Сирия, Венесуэла и другие государства.

«Редакция ФАН считает, что Классификатор СМИ станет важным и нужным инструментом, который поможет России не только отразить информационные атаки Запада, но и перейти в наступление, достойно и аргументированно отвечая на западную пропаганду. Итак, до встречи на онлайн-конференции 21 августа, в среду, в 15.00 на площадках ФАН», — приглашает Евгений Зубарев.

Трансляция состоится на канале ФАН-ТВ на видеохостинге YouTube. Все интересующие вопросы можно отправлять заранее в мессенджере Telegram.