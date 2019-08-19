В России придумали, как работать меньше при пятидневной трудовой неделе

В Совфеде заявили, что сокращение трудовой недели до четырёх рабочих дней может неблагоприятно отразиться на бюджете страны. При этом сенатор Сергей Калашников предложил другой выход.

Калашников предложил не убирать пятый трудовой день, а сократить количество рабочих часов, передаёт АГН «Москва». По его мнению, россияне могут продолжать работать по пять дней в неделю, но тогда трудовой день должен стать короче на два часа.

«Наши дедушки боролись за восьмичасовой рабочий день, вполне можно побороться и за шестичасовой рабочий день. Это будет более понятно и не требует тех серьезных трансформаций, которые потребуют изменения рабочего дня», - считает сенатор.