В Минтруде выступили против штрафов за курение

В Минтруде РФ заявили, что хоть ведомство и поддерживает идею укрепления здоровья россиян, однако курение не должно влиять на уровень заработной платы работника.

В Минтруде напомнили работодателям, что те имеют законные возможности планировать рабочий день так, чтобы перекуры сотрудников не влияли на производительность. При этом в ведомстве не одобряют идею штрафовать курящих работников, передаёт ТАСС.

«Согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо ... Таким образом, курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы», - отметили в Министерстве.