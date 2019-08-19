Полицейские рассказали, что за секретные документы обнаружили на свалке в Подмосковье

В Московской области полицейские расследуют обстоятельства, из-за которых внутренние документы российского Министерства финансов оказались на нелегальной свалке.

Отмечается, что многие из обнаруженных документов имеют юридическую силу. При этом некоторые из приказов свежие, передаёт РенТВ. Любопытно то, что документы не находятся в архиве, как положено, а мокнут под дождем на подмосковной свалке.

«Пока не ясно, как на одной помойке оказались документы из Министроя. Чиновники не пользуются одной урной, ведь находятся не просто в разных зданиях, но и в разных уголках Москвы», - сказано в официальном отчете.