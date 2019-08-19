Почему в России стали реже жениться?

В России молодые люди предпочитают сожительство вступлению в брак. С каждым годом всё меньше пар решаются узаконить свои отношения. Специалисты нашли несколько причин, объясняющих подобные тенденции.

Согласно мнению экспертов, в России в первую очередь вступают в брак для того, чтобы рожать детей, передаёт Мир24. При этом людям в современной экономической ситуации недостаточно тех мер поддержки, которые государство оказывает молодым семьям с детьми. Специалист РАНХиГС по политической демографии и человеческому капиталу Андрей Коротаев уверен, что количество браков напрямую зависит от экономической устойчивости населения.

При этом его коллега Сергей Шульгин подчеркивает, что влияние оказывает не только экономический фактор. По его словам, люди изменили своё отношение к институту семьи, и винить в этом можно государство. «Постепенно роль института семьи в разных ее контекстах замещает государство», - считает специалист.