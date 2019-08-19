Определена цена на «доступную рыбу» в Хабаровском крае

Проект «Доступная рыба» стартует в Хабаровском крае до 25 августа. Определена цена, по которой будут продаваться лососевые.

24-25 августа в краевую столицу и Комсомольск-на-Амуре поступят первые партии горбуши и кеты. В Хабаровск отправится 20 тонн рыбы, в Комсомольск – 10-15 тонн. Это для первого завоза. Всего же по проекту планируется реализовать порядка 400 тонн рыбы.

Цены на «доступную рыбу» устанавливались исходя из некоторых параметров. Цена должна была колебаться в зависимости от рыночной цены, но в управлении рыбного хозяйства Хабаровского края настояли на фиксированной цене. Согласно установленным показателям, горбуша будет стоить 110-120 рублей, а кета – 135-145 рублей. В обоих случаях цены уже включают в себя транспортные расходы.

В 2019-м поставки производятся с некоторым опозданием в связи с непростой паводковой ситуацией. Из-за дождей рыболовы вышли на промысел позже запланированного.