Минфин не может ответить на вопрос, как конфиденциальные документы оказались на свалке в Помосковье, но пообещал разобраться

Минфин не может внятно ответить на вопрос, как конфиденциальные документы ведомства оказались на несанкционированной свалке в Подмосковье. Десятки конфиденциальных приказов, служебок и отчётов, в том числе и с подписями самого министра Силуанова валяются в лесу.

Представители Министерства заявили, что работают с документами строго по нормативам, но вот за их утилизацию отвечает подрядная компания. Они уже потребовал у них объяснить эту ситуацию.

"Вывоз твердых бытовых отходов ведомства осуществляется подрядной организацией по контракту, заключенному по итогам конкурсных процедур. Мы запросили пояснения у этой организации по сложившейся ситуации", - цитирует ведомство канала "Baza".