О том, что спасло экипаж А-321 рассказали в профсоюзе летчиков

В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему: «Аварийная посадка Airbus А-321: Кто понесёт ответственность?». Самолёт, вылетевший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку сразу после взлёта. В оба двигателя самолета попали птицы, что привело к их поломке, однако экипаж смог посадить лайнер на кукурузное поле так, что все остались живы.

В пресс-центре НСН президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов рассказал о том, что помогло совершить пилотам посадку и спасти жизни каждого пассажира.

«Ребятам повезло, что они летели там, где не было строений, где было поле с сочной кукурузой. Дожди шли последнее время — почва влажная, поэтому после приземления не случилось пожара. Слава богу, что все живы остались», — сказал Игорь Дельдюжов.