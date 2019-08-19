"Меня ударили по голове и столкнули с балкона", свидетель по делу Кокорина и Мамаева считает, что ее хотели убить

Свидетельница по делу футболистов Кокорина и Мамаева подала заявление в Следственный комитет. Екатерина Бобкова считает, что ее хотели убить, сбросив с балкона. В мае этого года Екатерина Бобкова выпала с балкона апартаментов в Чехии, принадлежащих бывшему сенатору Андрею Ищуку. Девушка получила тяжелейшие травмы, провела некоторое время в состоянии искусственной комы, но смогла выздороветь.

Первоначально сообщалось, что Екатерина, перебрав спиртного, оступилась, танцуя на балконе во время вечеринки и упала с высоты 4-го этажа. После того, как девушка пришла в себя, она стала утверждать, ее сбросили с балкона сразу после спора, когда она категорически отказалась обсуждать историю с футболистами. Она рассказала, что, судя по травмам, российские врачи считают - её сначала оглушили ударом по голове и только после этого она упала с балкона.

Напомним, в день, когда Мамаев и Кокорин схватились с водителем Виталием Соловчуком и чиновником Денисом Паком, Бобкова отдыхала с футболистами. Она была единственной, кто заступился за потерпевшего водителя Виталия Соловчука, которого избили спортсмены. В своих показаниях девушка подтвердила суду, что закрывала своим телом мужчину и умоляла прекратить избиение, «потому что было жалко».