Проходят военно-полевые сборы Таманской казачьей дивизии

Первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко по поручению председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко принял участие в торжественном построении, посвященном открытию военно-полевых сборов Первой Таманской казачьей дивизии.

На мероприятии побывали атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Иван Безуглый, главы муниципалитетов, казаки и допризывная молодежь.

От имени главы кубанского парламента Юрия Бурлачко и депутатского корпуса участников сборов приветствовал Николай Гриценко. Обращаясь к казакам, он отметил, на таких мероприятиях, как сегодняшнее, наглядно видно, что казачество стало реальной силой и опорой органов власти во многих вопросах.

- Огромное значение имеет ваш вклад в поддержание общественного порядка, мероприятия по охране государственной границы, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, военно-патриотическую работу с молодежью. Важна и та роль, которую кубанское казачество сыграло в процессе мирного возвращения Крыма в состав России, – подчеркнул первый вице-спикер ЗСК.

Атаман Иван Безуглый отметил значимость сборов для подготовки допризывной молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил России.

В ходе трехдневных сборов в окрестностях Абинска более двух тысяч казаков принимают участие в огневых и стрелковых маневрах, для них проводятся занятия по радиационной, химической, бактериологической, инженерной, тактической подготовке. В учебном центре на полигоне в станице Раевская казаки проходят огневую подготовку. Во время сборов запланированы также строевой смотр и спартакиада.