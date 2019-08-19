Православные верующие отмечают большой праздник Преображение Господне и святят в храмах яблоки

Православные верующие сегодня, 19 августа, отмечают большой праздник - Преображение Господне.

Преображение Господне - один из 12 великих годовых праздников Православной Церкви.

В этот день православные христиане вспоминают евангельское событие, когда ученики Иисуса Христа - апостолы Петр, Иаков и Иоанн - увидели Господа преображенным — во всем Божественном облике. Чудо преображения произошло на горе Фавор, где позже была построена церковь.

В народе этот праздник еще называют Яблочным Спасом. Верующие приносят в храмы и церкви для освящения яблоки и другие фрукты нового урожая.

Отметим, Яблочный Спас приходится на середину Успенского поста.