"Я буду лупиь либералов цепями". В Сети гадали, кто эта лютая тетка, призывающая к насилию? Журналисты нашли ее Instagrram

Российский Интернет 3 дня гадал, кто же такая лютая тетка, что пообещала лупить либералов цепями. В небольшом интервью, опубликованном в Сети, она сказала, что выступает за стабильность, считает нынешнюю ситуацию в стране хорошей и «если либералы выйдут на улицы в очередной раз я буду быть их цепями», - сообщила женщина, не стесняясь выражениях.

Сразу посыпались предположения, что она может быть матерью какого-нибудь ОМОНовца или женой чиновника. Но оказалось, что бить либералов цепями будет глубоко верующий специалист по иконописи, подписчица православного телеканала Царьград — раба Божия Варвара Болондаева. И теперь пользователи гадают, в каком из заветов она такие слова вычитала.









Интересно, ее тоже обвинят в экстремизме и будет допрашивать полиция за привыв к насилию?