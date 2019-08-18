Замглавы Ульяновской области рассказал, как отец подростка отреагировал на убийство семьи и смерть сына
18 августа 2019, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Ульяновской области заместитель губернатора Сергей Люльков пообщался с отцом 16-летнего подростка, который убил пятерых членов своей семьи, а затем покончил с жизнью.
Люльков рассказал, что мужчина пребывает в шоковом состоянии после произошедшего. «Я беседовал с отцом подростка, но сейчас он находится в шоковом состоянии, поэтому пока непонятно, кто будет организатором похорон», - признался заместитель губернатора Ульяновской области. При этом он подчеркнул, что власти готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку в процессе организации траурных мероприятий, передаёт РИА Новости. Отмечается, что отец и мать подростка находились в разводе, однако мужчина общался с сыном и оказывал ему материальную поддержку.