Замглавы Ульяновской области рассказал, как отец подростка отреагировал на убийство семьи и смерть сына

В Ульяновской области заместитель губернатора Сергей Люльков пообщался с отцом 16-летнего подростка, который убил пятерых членов своей семьи, а затем покончил с жизнью.

В Ульяновской области власти помогут организовать похороны убитой семьи

Люльков рассказал, что мужчина пребывает в шоковом состоянии после произошедшего. «Я беседовал с отцом подростка, но сейчас он находится в шоковом состоянии, поэтому пока непонятно, кто будет организатором похорон», - признался заместитель губернатора Ульяновской области. При этом он подчеркнул, что власти готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку в процессе организации траурных мероприятий, передаёт РИА Новости. Отмечается, что отец и мать подростка находились в разводе, однако мужчина общался с сыном и оказывал ему материальную поддержку.