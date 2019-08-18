Можно ли купаться после дождя

Врачи Симон Авалиани и Марина Анисимова рассказали, насколько безопасно купание после дождя. Авалиани считает, что в основном дожди лишь снижают температуру водоемов. Однако есть редкие случаи, когда из-за попадания в воду осадков, ее качество снижается.

Анисимова объяснила, что настоящая угроза состоит не в самих дождях, а в том, что плавает в воде в обычное время: "Никакие микробы и бактерии с глубины также не поднимутся — возьмите стакан воды и сверху выжмите губку. Увидите, что ничего не изменится". Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".