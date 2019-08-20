Ведущие мировые видеоблогеры обсудили своё будущее

Канал «Экономика цифровой эры» пишет, что ведущие блогеры и инфлюенсеры англоязычного мира обозначили следующие проблемы и тренды медиа, соцсетей и видеосервисов:

1) Постоянный поток информационного контента стал настолько мощным и всесторонним, что отнимает у него львиную долю рабочего и свободного времени. Это вредит психике человека.

2) Лайки вызывают зависимость, а их недостаточность может привести к депрессии. Инфлюенсеры должны находить себе более стабильные платформы для вещания.



3) Раньше все блогеры стремились стать селебрити. Теперь наоборот, знаменитости завоевывают онлайн наравне со всеми.



4) Блогеры все реже сотрудничают с брендами и все чаще запускают свои линейки продуктов. Часто это приносит больший доход и отклик аудитории, чем партнёрство с крупными компаниями, хотя и намного более сложно организационно.



Авторы канала со своей стороны отмечают, что крупные платформы и соцсети уже задумались о том, как перераспределить прибыль на экспоненциально растущем рынке инфлюенс-рекламы. Сейчас видеоблогеры получают бесплатную платформу в виде Instagram или TikTok для продвижения своего контента (и зарабатывания денег), но ничего не дают соцсетям взамен. Однако, в прошлом месяце Instagram объявил о тестировании новой версии платформы, где лайки будут скрываться от сторонних пользователей. Это должно резко снизить доходы инстаграмеров от рекламы, перераспределив рынок рекламы в пользу самой соцсети.

Очевидно, в среднесрочном периоде все крупные соцсети могут пойти по аналогичному пути, вначале убедившись, конечно, что этот путь не приведет к оттоку аудитории с их ресурсов в пользу других, более лояльных к инфлюенсерам конкурентов.