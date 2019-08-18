Врачи: Быть или не быть роману на курорте?
18 августа 2019, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты проводят промежуточные итоги сезона отпусков россиян. Одним из таких стала статистика по курортным романам. Известный российский врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, из-за чего люди заводят кратковременные отношения в отпуске.
По мнению специалиста, мужчинам это нужно для того, чтобы доказать себе свою сексуальную состоятельность. Для одинокой женщины — возможность получить капельку романтики, нежности и страсти. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".
"Атмосфера отпуска сама по себе настраивает на флирт и новые знакомства. Иногда на романтику наталкиваются те люди, которые этого совсем не планировали. По статистике — около 30 процентов отдыхающих", - добавил врач-сексолог.