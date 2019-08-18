Патриарх Кирилл вспомнил, каким был петербургский Казанский собор в годы СССР

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга совершил Всенощное бдение. Предстоятель РПЦ вспомнил, каким был собор во времена СССР.

«Находясь в этом храме, невозможно людям старшего поколения, моего поколения, не вспомнить, какая мерзость запустения была здесь, в самом сердце Петербурга. Как будто в насмешку над религиозными чувствами людей здесь был устроен атеистический музей», - рассказал патриарх.

Он отметил, что в то врем люди приходили в храм не для того, чтобы смотреть на представленные экспонаты, а чтобы «увидеть красоту Божиего дома, временно оккупированного темной силой», передаёт РИА Новости.