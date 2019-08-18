Ученые создали искусственный интеллект, способный заменить программистов

Группа инженеров разработала искусственный интеллект TabNine, который может быть интегрирован в большинство редакторов кода и может, таким образом, дописывать код за программиста, исправляя все его ошибки.

Канал «Экономика цифровой эры» считает, что это означает, что может появиться еще одна профессия, в которой ИИ постепенно вытеснит человека. Причем профессия наиболее защищенная от посягательств со стороны нейросетей. По крайней мере, так казалось ранее.

«Искусственный интеллект уже пишет картины и музыку, снимает кино, водит автомобили и планирует маркетинговые программы для крупных компаний. В долгосрочном периоде за людьми, скорее всего, останется только роль контролирующего и систематизирующего органа», — считают авторы «Экономики цифровой эры».