Спасатель МЧС: как человеку вести себя в лесу, если он заблудился

14 августа в лесу под Омском пропал маленький мальчик. Ему всего три года. К его поискам подключились более 700 человек, среди них волонтеры, спасатели, сотрудники полиции. Ребенок был найден живым.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в такой ситуации, прежде всего, советует успокоиться: "Есть два пути. Первый – оставаться на месте и ждать, что тебя кто-то найдет. Если человек был в составе туристической группы, отошел от нее и потерялся, в этом случае ему нужно оставаться на месте и нив коем случае никуда не уходить".

Также можно попытаться спастись самому, считает специалист. Но этот вариант подходит лишь в том случае, если человека вряд ли начнут в ближайшее время искать, а у него есть понимание, где он находится территориально, отмечает НСН.