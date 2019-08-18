Эксперты рассказали, как не отравиться подсолнечным маслом

После употребления некачественного подсолнечного масла в Ульяновске умерли двое из семи госпитализированных людей. Среди тех, кто находится в больнице, двое – дети. Их жизни сейчас ничего не угрожает.

Эксперт Михаил Мальцев прокомментировал эту ситуацию следующими образом: "Это вопрос контроля качества на выходе готовой продукции. Скорее всего, масло изготавливали с нарушением технологий или из некачественного сырья, из-за чего пострадал конечный продукт". Об этом пишет НСН.

Также, как передает издание "Вечерняя Москва", гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила, почему нельзя покупать домашнее подсолнечное масло: "Масло не является консервантом. Поэтому попадание любых микроорганизмов или их токсинов способно вызывать отравление. Здесь может иметь место так называемая болезнь грязных рук. Если масло делали дома, то вполне возможно, что немытыми руками его отжимали, не соблюдая технологии производства".