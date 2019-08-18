Россиянам расскажут о запрете на выезд из страны по СМС

В Минюсте России рассказали, что со следующего года судебные приставы смогут извещать должников об ограничении выезда заграницу при помощи СМС-сообщений.

В начале месяца в Госдуме внесли поправки в существующий закон «Об исполнительном производстве», передаёт Lenta.Ru. Согласно документу, разрешается проводить СМС-рассылку о возбуждении исполнительного производства, а также применении мер принудительного исполнения. Для получения подобных сообщений должник должен дать своё письменное согласие и указать телефонный номер.

«При этом граждане, не имеющие возможности или не изъявившие желание получать уведомления посредством личного кабинета на ЕПГУ или СМС, будут уведомляться традиционными способами, в том числе по почтовой связи», - уточнили в ФССП.