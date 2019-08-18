В Ульяновской области устанавливают местонахождение отца подростка, убившего пятерых родственников

В Ульяновской области устанавливают местонахождение отца подростка, подзреваемого в убийстве пятерых родственников. Тела шести человек, в том числе 16-летнего школьника, были обнаружены в селе Патрикеево Ульяновской области сегодня, 18 августа, утром.

Тела четырехлетних мальчика и девочки, 42-летней и 69-летней женщин и 66-летнего мужчины обнаружены в частном доме. Тело юноши нашли неподалеку от дома.

На месте происшествия работают полиция, следователи, прокуратура. По предварительной версии, школьник расправился с матерью, бабушкой и дедушкой и младшими братом и сестрой-двойняшками.

Отца подозреваемого юноши дома в момент преступления не было. Глава ульяновской семьи остался в живых, поскольку в момент трагедии отсутствовал дома. В прокуратуре Ульяновской области рассказали, что сейчас местонахождение мужчины устанавливается. Возможно, он работал в другом регионе вахтовым методом, и по этой причине не был дома в момент расправы. Также пока непонятно, был он родным отцом всех троих детей, или только младших, - сообщает "РГ".

По данным областной прокуратуры, семья, в которой произошла трагедия, на учете не состояла и считалась благополучной. Известно, что юноша отлично учился и был участником школьных олимпиад. Подросток оставил предсмертную записку.

"Он был очень, тихий, спокойный, я не верю, что он мог так сделать. Семья его очень любила, все члены семьи — хорошие люди. Ничего плохого о них сказать не могу", — рассказала одноклассница подозреваемого юноши в интервью телеканалу 360.

Девочка не верит, что юноша мог пойти на убийство из-за проблем в личной жизни.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.