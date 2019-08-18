Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился к Владимиру Зеленскому за разрешением на въезд на Украину. Разин неоднократно рассказывал, что его подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо находится в состоянии комы. Певица живет в городе Полтава.

Разин хотел бы навестить Нину Кирсо, но въезд на Украину ему закрыл прежний украинский президент Петр Порошенко.

Музыкант написал открытое обращение к Зеленскому.

"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы «Ласковый май», приехать и навестить солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо. Меня не пускают на Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву", - говорится в обращении Разина, опубликованном в Инстаграм.