Погибшему при жесткой посадке самолета Як-55 пилоту было 49 лет

В Самарской области в результате падения легкомоторного самолета ЯК-55 в воскресенье, 18 августа, погиб пилот. Погибшему мужчине было 49 лет. По данным МЧС, сообщение о падении ЯК-55 в поле, в двух километрах северо-западнее от населенного пункта Подстепки Ставропольского района поступило стасателям в 13.20 по местному времени.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Пилота обнаружили погибшим. В результате падения самолета на земле погибших, пострадавших и разрушений нет. Установлено, что самолет совершил несанкционированный вылет с частного аэродрома в с. Подстепки.

В результате падения самолета произошло его загорание. На ликвидацию пожара были привлечены пожарно-спасательные подразделения в количестве 12 человек и 3 единиц техники. Возгорание потушили менее, чем за 20 минут.