Источник сообщил, что с родственниками в Ульяновской области расправился 16-летний подросток

В убийстве пятерых близких родственников подозревается 16-летний юноша. Тела троих взрослых и двоих детей обнаружены в селе Патрикеево в частном доме. Источник "Интерфакса" сообщил, что подросток убил свою маму, бабушку с дедушкой и четырехлетних брата и сестру - двойняшек. У всех погибших колото-рубленные раны.

Тела шести человек нашли в частном доме под Ульяновском

Оба убитых ребенка 2015 года рождения. Тело подозреваемого в совершении преступления юноши обнаружено рядом с домом. Есть версия, что школьник после убийства родственников покончил с собой.

Тела шестерых человек обнаружены в селе Патрикеево сегодня, 18 августа, утром. По данным РЕН-ТВ, у подростка был разработан план, как он расправится с родственниками. Якобы он поделися им со своим другом, отправив голосовые сообщения около трех часов ночи.