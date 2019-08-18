Четыре признака, по которым можно определить мужчину - маменькиного сынка

Большинство девушек хотят выйти замуж за достойного молодого человека, без вредных привычек, хорошо воспитанного, не являющегося маменькиным сынком. Как же заметить, что парень до самой женитьбы подчиняется мамочке.

Далеко не каждой девушке понравится, когда ее супруг во всем в первую очередь советуется с мамой. Девушку должно насторожить, если мать звонит взрослому сыну не менее 10 раз в день и старается контролировать каждый его шаг. Еще хуже, когда мама приходит в гости к женатому отпрыску без предупреждения.

Девушка затаит обиду на мужа, если он не откажется от маминой заботы о его гардеробе после женитьбы. Ладно, если мама дарит рубашку или галстук на праздник. Но когда взрослая женщина продолжает активно заботиться о внешнем виде сыночка, на это уже стоит обратить внимание.

Если мужчина продолжает надеяться на маму, что она постирает ему одежду, сделает запас продуктов, сварит его любимый борщ, - этот парень точно попадает под определение "маменькин сынок". Странно, что мужчина так любит мамину заботу, что даже не хочет ничего менять после женитьбы.

Подозрительно, если молодой человек работает, получает зарплату, но не отказывается и от материальной поддержки мамы. Если новоиспеченный муж не дотянул до зарплаты, продукты купить не на что, опять надеется на маму, это свидетельствует о том, что ваш избранник не имеет финансовой культуры и не может правильно распределять собственный доход.