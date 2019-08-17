Водители на Киевском шоссе остановили машину с привязанным алабаем

В Москве водители на Киевском шоссе остановили машину, которая ехала по трассе с привязанной собакой породы алабай. Инцидентом с бегущим за машиной псом уже заинтересовалась полиция.

Водитель автомашины привязал алабая к транспортному средству и ехал по шоссе, пока его не заблокировали возмущенные автомобилисты. Мужчина отказывался отдавать алабая, - передает РЕН-ТВ.

Пока не очень понятно, кто хозяин собаки. Сначала СМИ писали якобы со слов мужчины, что это друг попросил отвезти заболевшего пса к ветеринару, но животное проявила агрессию и его не смогли усадить в машину и везти в ветлечебницу.

Позже телеканал сообщил, что, по словам мужчины, пес повредил себе лапу на даче. Собака не подпускала к себе мужчину, и он не мог посадить ее в машину из-за агрессивного поведения, поэтому решил доставить к ветеринару таким образом.

Зоозащитники сообщили, что в ближайшее время пса отправят на обследование, лечение и на передержку.