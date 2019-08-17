Минздрав порекомендует компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендовало работодателям оценивать работу сотрудников в зависимости от того, курят они или нет в рабочее время.

Минздрав предлагает компаниям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, - пишет газета "Ведомости". Данное положение содержится в корпоративной модельной программе "Укрепление общественного здоровья". Подчеркивается, что она носит не обязательный, а рекомендательный характер.

В программе Минздрава говорится, что экономические потери от курения, связанные с низкой производительностью труда, могут составлять от 0,8 до 2% ВВП. По данным портала SuperJob.ru, на которые ссылается ведомство, курящие сотрудники выходят на перекуры 3–4 раза за рабочий день, каждый раз они тратят на это 5–10 минут.

Как подсчитали в Минздраве, компания, в которой работают 15 курящих сотрудников со средней частотой курения четыре раза в день по пять минут, тратит впустую почти 150 000 руб. в месяц при средней зарплате в 30 000 руб. В пересчете на среднюю зарплату в 2018 г. в размере 43 700 руб. эта сумма составит 218 500 руб. в месяц.