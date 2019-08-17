Семейный психолог объяснила, с чем может быть связано уменьшение числа разводов в России

Число зарегистрированных браков в России за первые шесть месяцев 2019 года снизилось на 46 тысяч в сравнении с прошлым годом. Количество разводов уменьшилось на 64,4 тысячи, уточняет Росстат.

Семейный психолог Светлана Бояринова объяснила, с чем это может быть связано: "Появилось больше тренингов, больше литературы. Может быть, эта тема больше муссируется в обществе. Может быть, люди действительно устали делить имущество, делить детей, создавать себе какие-то проблемы, потому что сейчас, слава богу, много информации о том, какие вопросы нужно обсуждать до брака, на что стоит обратить внимание".

Эксперт также отметила, что именно женщины уделяют браку больше внимания, нежели мужчины, пишет НСН.