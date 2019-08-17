29-летняя женщина родила дочь и сына с разницей в 2,5 месяца

В Казахстане 29-летняя жительница Уральска Лилия Коновалова родила дочь и сына с разницей в два месяца. Об этом редчайшем случае сообщило министерство здравоохранения Казахстана. Малыши появились на свет в перинатальном центре Уральска.

Дочь Лилии родилась на сроке 25 недель, а сын - спустя два месяца и 16 дней. По данным медиков, девочка появилась на свет весом 850 граммов и ростом 42 сантиметра, вес сына – 2,9 килограмма, ростом 50 сантиметров.

Уникальный случай объясняется анатомической особенностью организма женщины, а именно двойной маткой, - передает РИА Новости.

Как отметили в Минздраве, по статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребенка равны 1 на 50 миллионов. Но благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей все хорошо.