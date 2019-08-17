Минтруда назвало самые востребованные профессии

Министерство труда сообщило, что в России остаются востребованными такие вакансии как продавец, педагог, юрист, социальный работник, медик и ряд других специальностей.



В Европе и США требуются химики, электронщики, строители, инженеры, водители. Причём требуются специалисты с дипломами. Стоит отметить, что за рубежом заработная плата позволяет человеку нормально жить и кормить семью. Россия узнала о мировых требованиях к специалистам, когда вступила в международное движение WorldSkills. После нескольких чемпионатов по мастерству, наши участники по разным профессиям заняли почётное «последнее» место. После этого Россия направляла уже самых лучших профессионалов. Но их очень мало. А спрос на них в стране велик. Даже если ввести мировые стандарты образования в отечественные колледжи и университеты, большинство выпускников всё равное не пойдёт работать по специальности.



Несколько лет назад президент Путин издал указ о создании в России 25 миллионов рабочих мест. Они должны отвечать высокотехнологичным требованиям. Срок реализации указа заканчивается в следующем году. О чём премьер будет рассказывать в своём отчёте? Проблему усугубляет отстающая система профессионального и высшего образования, которая, к сожалению, не отвечает требованиям современного рынка и уровню развития технологий в стране, не говоря уже про мировые стандарты.



