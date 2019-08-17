Минобороны подаст иск на 45 миллионов к военным, которые случайно запустили ракету в Крыму

Минобороны подает иск к двоим военнослужащим морской авиации Черноморского флота, которые случайно запустили ракету в Крыму. Военное ведомство намерено взыскать с них более 45 миллионов рублей.

ЧП произошло на военном аэродроме у города Саки два года назад. Ракета класса «воздух-поверхность» длиной около четырех метров и весом 700 килограммов снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и другую технику.

В отношении Алексея Чебанова и Николая Зверева возбуждено уголовное дело, - пишет газета "Коммерсантъ". Их обвиняют в нарушении правил обращения с оружием, которое представляет повышенную опасность для окружающих. Военные не проверили заранее исправность чековых механизмов, как предписывают регламенты работ. Материальный ущерб, причиненный Минобороны оценили в 46 571 866 руб., это указано в материалах дела "иные тяжкие последствия".

У подсудимых Чебанова и Зверева есть смягчающие вину обстоятельства — добровольное возмещение части ущерба и наличие у Зверева четверых малолетних детей.

В качестве наказания Чебанову и Звереву ограничили возможность военной службы на один год.