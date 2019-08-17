Репродуктивное насилие. По 4 тысячи рублей врачи в Кирове будут получать за каждую женщину, которую смогли отговорить от аборта

По 4 тысячи рублей будут выплачивать врачам Кировской области, если им удастся отговорить женщину от аборта. Репродуктивное насилие, так назвали подобную инициативу в Сети, входит в «комплекс мер, направленных на повышение рождаемости в регионе».

«Сейчас мы запускаем масштабное анкетирование женщин, по результатам которого узнаем какие факторы могут повлиять на их первоначальное решение прервать беременность. Многие из них не знают о тех мерах государственной поддержки, которые предусмотрены у нас в регионе для семей с детьми», - цитирует зампреда правительства области Дмитрий Курдюмов портал medkirov.ru.

Кроме того, за каждый отказ от прерывания беременности и постановку на учет по беременности планируется выплачивать работникам кризисного центра 4000 рублей.

«Ну уговорят женщину, ну получат медики эти 4 тысячи, если вообще получат, а потом ребенок хорошо если в детдоме окажется, а то и в мусорном контейнере», «Лучше бы тем, кто уже родился помогали и создали нормальные условия для жизни и воспитания», « Да ответят себе для галочки – повышение рождаемости, а как потом растить-кормить?», - задают вопросы в комментариях пользователи.