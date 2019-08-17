Роспотребнадзор уточнил права пассажиров при задержке авиарейсов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор) уточнила права пассажиров, авиарейс которых задержан.

Перечень прав пассажира при задержке рейса опубликован на сайте Роспотребнадзора:

1. Право на отказ от полета, такой отказ от перевозки считается вынужденным. В такой ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным";

2. Право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Пассажир может обратиться к перевозчику (авиакомпании) с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса (если например, сорвались заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд и т.д.).

3. Право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения.

При задержке рейса пассажир также имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг:

1) на организацию хранения багажа;

2) предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до 7 лет;

3) обеспечение прохладительными напитками, а также 2 телефонных звонка или 2 сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более 2-х часов;

4) обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов.

При дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов в ночное время;

5) размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время, а также доставку пассажиров транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.