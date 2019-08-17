В полиции опровергли мародерство на месте аварийной посадки А321 в Подмосковье

Представители подмосковного управления МВД опровергли мародерство на месте аварийной посадки пассажирского самолета А321. В СМИ появилась информация о том, что из самолета рейса Москва - Симферополь "Уральских авиалиний", который аварийно посадили пилоты, украдены спасательные жилеты и сумки с аварийно-спасательным оборудованием.

Аварийно севший Airbus начали разбирать по частям местные жители

В пресс-службе подмосковного главка МВД в субботу, 17 августа, заявили, что полиция не фиксировала случаев мародерства на месте аварийной посадки Airbusа, - сообщает ТАСС.

По данным МВД, на месте аварийной посадки А321 продолжают работать сотрудники полиции и Росгвардии. Территория вокруг места аварийной посадки оцеплена с первого дня, и оцепление сохраняется.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская уверяет, что никто из посторонних не проходил на территорию места происшествия, проникновение посторонних лиц на территорию оцепления, организованного сотрудниками МУ МВД России Раменское, исключено. Она также опровергла информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки самолета.

Представитель СКР подчеркнула, что полицейские обеспечивают сохранность конструкции самолета и его элементов.