Минздрав опроверг данные об облучении врачей, которые лечили ракетчиков после взрыва в Северодвинске

Минздрав опровергает информацию об облучении врачей Архангельской областной больницы после взрыва в Северодвинске. Никакого радиоактивного поражения медиков не зафиксировано.

«Обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Накануне The Moscow Times написал, что врачей Архангельской областной больницы, куда доставили пострадавших при взрыве ракеты под Северодвинском, не предупредили о радиации. В итоге у одного из докторов, работавших с пациентами, обнаружили радиоактивный нуклид в мышечной ткани. Около 60 сотрудников больницы будут направлены в Москву для медицинского обследования. Также с врачей взяли подписку о неразглашении.